WNBA: un premier titre pour les Aces de Las Vegas

Pour la première fois de leur histoire, les Aces de Las Vegas ont été sacrées championnes de la Women’s National Basketball Association (WNBA), dimanche au Mohegan Sun Arena.

L’équipe du Nevada a battu le Sun du Connecticut 78 à 71 dans le quatrième duel de la finale, présentée dans un format trois de cinq.

La meneuse Chelsea Gray a reçu la distinction de joueuse par excellence de la finale. Elle a récolté en moyenne 18 points par match contre le Sun et a mis la cerise sur le gâteau lors du match décisif en récoltant 20 points, cinq rebonds et six mentions d’assistance.

Récipiendaire du titre de joueuse de l’année dans la WNBA, A’ja Wilson a aussi continué d’épater. Ses trois paniers consécutifs au quatrième quart lui ont permis de redonner les devants aux siennes.

Du côté du Sun, Courtney Williams a été la plus productive sur le parquet. Elle a inscrit 17 points et six rebonds.

Les Aces ont connu une saison faste, affichant aussi le meilleur dossier en saison régulière.

Depuis leur arrivée dans le circuit en 1997, les Aces ont aussi porté le nom des Starzz de l’Utah, des Silver Stars de San Antonio et des Stars de San Antonio.