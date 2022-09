Un autre titre en double pour Gabriela Dabrowski

La Canadienne Gabriela Dabrowski a triomphé en Inde. En compagnie de la Brésilienne Luisa Stefani, elle a remporté la finale du tournoi de Chennai 6-1 et 6-2 contre la Russe Anna Blinkova et la Géorgienne Natela Dzalamidze.

Les favorites n’ont eu besoin que de 58 minutes pour s’imposer. La paire perdante n’a jamais été en mesure de s’imposer au service, subissant quatre bris en sept jeux avec les balles en main.



Dabrowski et Stefani ont connu une rencontre diamétralement opposée au service. Elles ont claqué cinq as et remporté 86 % des échanges lorsqu’elles avaient besoin de leur deuxième balle.

Blinkova et Dzalamidze avaient vaincu Eugenie Bouchard et sa partenaire Yanina Wickmayer en demi-finale.

Dabrowski a ainsi remporté un deuxième tournoi en double cette saison après celui de Madrid, elle qui disputait une troisième finale. En carrière, elle compte maintenant 12 titres.