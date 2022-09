Tyrod Taylor poursuit le médecin des Chargers

Le quart-arrière Tyrod Taylor a déposé une poursuite contre le médecin des Chargers de Los Angeles qui lui avait perforé un poumon il y a deux ans.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, dimanche.

Aujourd’hui à l’emploi des Giants de New York, l’athlète de 33 ans avait vu sa campagne 2020 prendre fin abruptement quand le docteur David S. Gazzaniga lui a accidentellement fait subir une perforation du poumon en tentant d’administrer une injection d’antidouleurs pour des côtes fracturées.

Taylor était le partant des Chargers à l’époque et cet accident a permis à Justin Herbert de faire ses débuts dans la NFL. Il demande 5 millions $ en dédommagement au médecin.

«Quand il s’est retourné sur le marché des joueurs autonomes, il a joué en tant que quart-arrière réserviste plutôt que quart-arrière partant. La différence économique entre le salaire d'un quart-arrière partant et celui d'un quart-arrière réserviste est d'au moins 5 000 000 $, voire beaucoup plus», est-il écrit dans l'action en justice.

L’an dernier, Taylor a porté les couleurs des Texans de Houston. Il a amorcé six parties et complété 60,7% des passes qu’il a tentées pour 966 verges et cinq touchés. Il a ensuite paraphé un contrat de deux ans d’une valeur de 11 millions $ avec les Giants.

Par ailleurs, le procès devait initialement se tenir en novembre, mais les deux parties ont accepté de le reporter en avril en raison de la saison de la NFL.