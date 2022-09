MLS: un but qui complique la vie du Crew

Le Crew a raté une bien belle occasion de se donner un peu d’oxygène dans la lutte pour une participation aux éliminatoires, dimanche à Columbus, cédant un but tardif en fin de match pour se contenter d’une nulle de 1 à 1 contre les Timbers de Portland.

Voyez le résumé du match dans la vidéo ci-dessus.

Santiago Moreno a en effet touché la cible à la cinquième et dernière minute des arrêts de jeu de la deuxième demie. Il s’agit certainement d’un point inespéré pour les Timbers, qui se donne une avance de trois points sur le Real Salt Lake, première formation exclue du portrait des éliminatoires dans l’Ouest.

Kevin Molino a été l’auteur du premier filet de cette rencontre. Il a profité d’un court relais de Lucas Zelarayan à la 36e minute pour tromper la vigilance du gardien Aljaz Ivacic. Il s’agissait d’un premier but cette saison pour l’attaquant de 32 ans.

Ce verdict nul permet malgré tout au club de l’Ohio de se donner un coussin de deux points sur l’Atlanta United FC tout en ayant un match en main. En septième et dernière position, il devra croiser le fer avec les Red Bulls de New York, le Charlotte FC et l’Orlando City SC d’ici la fin de la campagne.