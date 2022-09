Arber Xhekaj dénonce un joueur des Sénateurs

Le colosse du Canadien de Montréal Arber Xhekaj a révélé avoir dénoncé les «mauvais commentaires» d’un joueur des Sénateurs d’Ottawa aux arbitres pendant le match du tournoi des recrues de dimanche, à Buffalo.

Xhekaj ne s’est certainement pas fait d’amis dans la capitale canadienne. Il a d’abord envoyé au vestiaire l’attaquant Viktor Lodin en lui assenant un violent coup d’épaule. Puis, il a passé le K.-O. au défenseur québécois Zachary Massicotte lorsque ce dernier a daigné jeter les gants contre lui.

En point de presse après la rencontre, le joueur de 6 pi 4 po a expliqué qu’il s’était adressé aux arbitres pendant la rencontre pour dénoncer les propos d’un joueur adverse, mais n’en a pas dévoilé davantage.

«Je voulais leur parler, parce qu’un des gars de leur côté a fait de mauvais commentaires et je n’allais pas le laisser faire, a dit l’Ontarien de 21 ans. Il n’a pas le droit de dire de tels propos. J’ai expliqué la situation et je me suis assuré qu’ils étaient au courant.»

Le Canadien a remporté ce duel, le dernier du tournoi des recrues, par la marque de 7 à 2.