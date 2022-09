Aaron Judge fait encore parler son bâton

Le joueur vedette des Yankees de New York Aaron Judge a réussi ses 58e et 59e coups de circuit de la saison dans un gain de 12 à 8 sur les Brewers de Milwaukee, dimanche, au American Family Field.

Le voltigeur de 30 ans a étiré les bras en troisième et en septième manche. Il s’agit de sa meilleure saison en carrière à ce chapitre, lui qui avait expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à 52 reprises en 2017.

Il a également obtenu un double, ce qui a porté son total de points produits à quatre dans l’affrontement du jour.

Judge n’a pas été le seul à frapper des circuits dans le camp des Bombardiers du Bronx. Oswaldo Cabrera, Anthony Rizzo et Aaron Hicks ont aussi profité des largesses des artilleurs adverses pour frapper des circuits.

Chez les Brewers, Kolten Wong, Tyrone Taylor et Rowdy Tellez ont réussi des longues balles. Le club de Milwaukee est au cœur de la lutte pour accéder aux éliminatoires dans la Nationale et est présentement la première formation exclue dans cette ligue.

La victoire s'est ajoutée à la fiche de Gerrit Cole (12-7), alors que la défaite a été encaissée par Holby Milner (3-3).

Les Rays s’approchent des Jays

Dans la course impliquant les équipes repêchées dans l’Américaine, les Rays de Tampa Bay se sont approchés à un demi-match des Blue Jays de Toronto et du premier échelon.

Pour ce faire, la formation floridienne a vaincu les Rangers du Texas au compte de 5 à 3 au Tropicana Field.

Christian Bethancourt et Jose Siri ont donné les devants aux Rays en deuxième manche, eux qui ont chacun réussi un circuit en solo. Jonathan Aranda, Manuel Margot et la générosité du lanceur Brock Burke sont à l’origine des autres réussites des vainqueurs.

Josh Jung et Corey Seager ont étiré les bras dans la défaite. Il s’agit respectivement de leur troisième et 31e circuit de la présente campagne.

Au monticule, Jeffrey Springs (9-4) a donné les trois points des Rangers sur six frappes en lieu sûr et a passé six rivaux dans la mitaine en cinq manches et deux tiers de boulot. Le partant des Brewers Glenn Otto (6-9) a encaissé le revers, lui qui a passé trois manches et un tiers sur la butte.