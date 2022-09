RSEQ : confrontation montréalaise à TVA Sports

Il y a confrontation montréalaise, cet après-midi dans le football de la RSEQ, alors que McGill affronte les Stingers de Concordia.

La rencontre sera présentée dès 13h30 à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Ces deux équipes sont toujours à la recherche de la victoire après avoir échappé leurs deux premiers matchs de la saison 2022.

Concordia, d’ailleurs, rejouera pour une première fois depuis sa défaite crève-cœur de 24-23 contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, le 3 septembre. Six jours plus tard, c’était ensuite McGill qui tombait aux mains de la formation sherbrookoise.

Le duel a lieu au stade de l’Université Concordia.