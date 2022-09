NFL : plusieurs amendes pour avoir nargué

La NFL a sans doute voulu passer un message à ses joueurs, samedi, alors que plusieurs amendes ont été imposées à des athlètes qui ont nargué l’adversaire durant la première semaine d’activités.

Parmi les joueurs visés, les receveurs de passes Stefon Diggs et Ja’Marr Chase, respectivement avec les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati, ont été mis à l’amende. Diggs devra débourser 10 609$ pour s’être moqué de Jalen Ramsey après avoir inscrit un touché, tandis que Chase a reçu deux amendes distinctes, chaque fois pour conduite antisportive. Une photo de lui a d’ailleurs fait le tour du web, alors qu’il est aperçu en train de faire des doigts d’honneur au joueur des Steelers de Pittsburgh Minkah Fitzpatrick. Il sera privé d’un peu plus de 23 000$ au total.

Outre ces deux hommes, le maraudeur des Seahawks de Seattle Jamal Adams, qui a vu sa saison prendre fin après avoir subi une blessure, a lui aussi écopé. Il devra payer le même montant que Diggs. Finalement, le secondeur des Broncos de Denver Jonathon Cooper et le demi défensif des Bills Dane Jackson devront aussi débourser 4723$ et 4972$, respectivement, pour les mêmes raisons.

Parmi les autres amendes dignes de mention, il y a celle émise à l’endroit de Tracy Walker, des Lions de Detroit, qui a été expulsé du match des siens, contre les Eagles de Philadelphie, après avoir asséné un coup de poing à un adversaire. Il remettra 11 139$. Brian Burns, pour sa part, a reçu l’amende la plus salée, soit 15 914$, pour avoir agressé inutilement le quart-arrière.