Les Twins perdent du terrain sur les Guardians

Les espoirs de faire les séries éliminatoires des Twins du Minnesota étaient déjà minces et ils ont chuté de nouveau, samedi après-midi, dans le premier duel d’un programme double contre les meneurs de la section Centrale de l’Américaine, les Guardians de Cleveland. Ces derniers l’ont emporté 5 à 1 au Progressive Field.

Les favoris de la foule ont profité d’une sortie très solide du lanceur partant Shane Bieber (11-8). Celui-ci a fait mordre la poussière à six adversaires, en huit manches de travail, ne donnant qu’un mince point sur quatre coups sûrs.

Offensivement, les Guardians ont pu compter sur une bonne prestation offensive d’Amed Rosario, qui a cogné la balle en lieu sûr quatre fois, produisant deux points au passage.

Avant leur duel en soirée, les Guardians détenaient une priorité de six matchs sur les Twins, troisièmes de leur section.

Les Cardinals se débarrassent des Reds

À St. Louis, les Cardinals ont aussi amorcé leur programme double, contre les Reds de Cincinnati, avec une victoire de 5 à 1.

Auteur d’un circuit la veille, son 698e en carrière, Albert Pujols n’a pas été en mesure de s’approcher de la marque des 700 longues balles. Il a seulement atteint les sentiers à deux reprises, chaque fois à l’aide d’un but sur balles.

Sur la butte pour les vainqueurs, Dakota Hudson (8-7) a été en action pendant huit manches, permettant le seul point adverse, non mérité toutefois, sur six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a aussi retiré cinq adversaires sur des prises.