Les Tiger-Cats sortent leurs griffes

Les Tiger-Cats de Hamilton ont réussi un exploit dont seuls les Alouettes de Montréal ont eu le secret cette saison : vaincre les Blue Bombers de Winnipeg.

L’équipe ontarienne a jailli au deuxième quart en inscrivant 24 points pour l’emporter 48 à 31, dimanche au Tim Hortons Field.

Cette victoire permet aux «Ti-Cats» (4-9) de s’approcher à deux points des Moineaux (5-7) et du deuxième rang de la section Est de la Ligue canadienne de football, mais ces derniers ont un match de plus à disputer.

Le quart-arrière Dane Evans a été le plus grand artisan de cette victoire, complétant pas moins de cinq passes de touché. Il a terminé la rencontre avec une récolte de 327 verges par la voie des airs et a réussi 25 de ses 32 relais.

Tim White a été sa cible favorite. Il a inscrit deux majeurs et attrapé six ballons. Steven Dunbar, Kiondre Smith et David Ungerer ont aussi ajouté six points au tableau pour les hôtes.

Derrière le centre des Blue Bombers (12-2), Zach Collaros a connu de meilleures performances. Bien qu’il ait amassé 342 verges, il a souvent manqué de précision et a été victime de deux interceptions. Rasheed Bailey et Nic Demski ont été les bénéficiaires de ses deux passes de touché.