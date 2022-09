Le CF Montréal veut assurer sa deuxième place

Après avoir assuré sa place en séries la semaine dernière, le CF Montréal pourrait confirmer son deuxième rang au classement de l’Association de l’Est de la MLS samedi soir.

L’équipe de Wilfried Nancy visitera le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium de Foxborough et cette rencontre est un autre jalon dans la formidable saison de cette équipe surprenante.

«Notre premier objectif était de nous qualifier pour les séries et le deuxième, c’est de finir le plus haut possible», a expliqué Joaquin Torres jeudi.

«Si on peut confirmer cette deuxième place en fin de semaine, c’est ce qu’on va chercher à faire», a ajouté le petit milieu de terrain argentin.

Le Bleu-blanc-noir a 56 points en banque avec trois matchs à jouer, et les Red Bulls de New York, qui sont troisièmes, en ont 50.

Les Taureaux visitent leur rival du Bronx, le New York City FC (46 points) qui se trouve juste derrière. Il leur reste, eux aussi, trois parties à disputer.

Avec une victoire, le CF Montréal s’assurerait de la deuxième place, ce qui signifierait qu’il pourrait jouer au minimum deux matchs éliminatoires à la maison, pourvu qu’il gagne au premier tour, évidemment.

Mais un verdict nul jumelé à un revers ou un match nul des Red Bulls serait aussi suffisant, tout comme une défaite conjuguée à un échec des Taureaux, qui sentent le souffle de New York City dans leur cou.

Un petit répit

Il s’agit du dernier duel d’une séquence plutôt éreintante pour la troupe de Nancy, qui profitera de quelques jours de congé en rentrant à Montréal. En raison de la pause internationale, le club ne jouera pas avant le 1er octobre.

Mais ce n’est pas une variable dont l’entraîneur chef va tenir compte quand il devra décider de son onze partant.

«Ce n’est pas la pause qui va décider l’équipe que je vais mettre. Les “Revs” ont un style bien à eux. Je vais utiliser les joueurs qui, je pense, vont pouvoir nous aider à avoir une performance face à ça.

«J’ai fait les changements contre [le Fire de] Chicago parce que c’était le moment de le faire. Ça va être notre sixième match en 21 jours, donc je vais voir un peu l’équipe que je vais mettre.»

Contribution de tous

Voilà une autre belle illustration de la façon dont tout le monde contribue aux succès du CF Montréal depuis le début de la saison. Nancy a rappelé que ce n’était pas un concept nouveau pour ses hommes.

«L’année dernière, c’était pareil. Je n’aime pas trop parler de moi, mais je fais partie des coachs qui font le plus de rotation.

«Des fois, je change les joueurs parce que j’ai besoin de voir autre chose même si on a gagné le match. Il y a un aspect tactique ou des profils de joueurs qui m’amènent quelque chose de bien spécifique. C’est collectif, chaque joueur a son importance, que ce soit pour cinq ou 90 minutes. Ils mettent leur ego de côté et ils savent pourquoi on le fait.»

Torres a confirmé que tout le monde achetait ce concept dans le vestiaire.

«Chaque joueur sent qu’il a un compromis envers le groupe, peu importe le rôle qu’il doit jouer, qu’il joue beaucoup ou peu.»

«Le meilleur outil pour un entraîneur, c’est la concurrence, a dit Nancy. Quand il n’y en a pas, le joueur pense qu’il va faire moins d’effort. Moi, j’aime avoir des joueurs en compétition et ils montent de niveau.»

**********

Le Revolution a bien changé

Il est minuit moins une pour le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui, avec 38 points, est à trois points du Crew de Columbus et de la dernière place disponible pour les éliminatoires.

Les «Revs» sont 10es dans l’Est pendant que le Crew occupe le septième rang. Mais l’équipe de l’Ohio a encore quatre parties à disputer contre trois pour celle de la Nouvelle-Angleterre qui pourrait presque fermer les livres sur sa saison advenant un revers ce samedi.

C’est un euphémisme de dire que cette campagne a été difficile pour la formation du Massachusetts, incapable de trouver son rythme.

Il y a à peine un an, cette équipe établissait un nouveau record de la MLS avec une récolte de 73 points, ce qui lui avait valu le Supporters’ Shield, trophée remis à l’équipe championne de la saison régulière.

Pas assez bons

Les «Revs» ont perdu quatre de leurs six derniers duels (1-4-1). Leur entraîneur, Bruce Arena, a dit qu’ils ne méritaient pas une place en séries.

Wilfried Nancy a dit comprendre les commentaires de son homologue qui relèvent autant de la vérité que de la technique de motivation.

«S’il l’a dit, c’est qu’il le pensait. J’ai vu les matchs et, effectivement, ils auraient pu mieux faire, je comprends la réaction du coach.

«En général, quand un entraîneur dit ça, le match d’après, ils [les joueurs] vont arriver forts. On s’en doutait déjà parce qu’on a fait un bon match contre eux à la maison.»

Vengeance

Les «Revs» ont visité le CF Montréal au Stade Saputo le mois dernier et ça ne s’est pas bien passé pour eux, puisqu’ils ont été rossés 4 à 0. Il y a donc peut-être un peu de vengeance qui les animera ce samedi.

Nancy prévoit affronter des athlètes désespérés.

«Ils ont toujours leur chance de joueur leurs cartes pour les séries, donc on s’attend à un match difficile et on va être prêts pour ça.

«C’est sûr que les joueurs vont courir beaucoup plus, vont faire beaucoup plus. On va essayer de marquer un but pour voir comment ils vont réagir.»