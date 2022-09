Brooke M. Henderson en position intéressante à Portland

La golfeuse canadienne Brooke M. Henderson aura fort à faire pour ravir les grands honneurs à la Classique Amazingcre, mais elle peut tout de même aspirer à un résultat dans le top 5 après avoir joué 69 (-3), dimanche à Portland.

Henderson a inscrit trois oiselets dans le neuf d’aller, mais a connu plus de difficultés en deuxième moitié de parcours. Ses faux pas aux 10e et 17e fanions ont annulé ses réussites aux 13e et dernier trous.

L’Ontarienne est donc restée au 14e rang à égalité la Sud-Coréenne Narin An (67), à -9.

Henderson se trouve à quatre coups de la tête à l’aube de la ronde finale. Elle n’accuse que trois frappes de retard sur le top-5.

Bien malin celui qui pourra prédire l’issue de la compétition, puisque 13 golfeuses sont séparées par trois coups à la tête du peloton et trois athlètes se partagent la tête. Les Américaines Andrea Lee (67) et Lilia Vu (69), ainsi que la Japonaise Ayaka Furue (67) affichent toutes un pointage de -13.

Seule autre Canadienne à avoir échappé au couperet, Alena Sharp a remis une deuxième carte consécutive de 72 (N). Un double boguey au 17e fanion n’a vraiment pas aidé la cause à celle qui occupe le 38e échelon, à -4.