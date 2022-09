Un soulagement pour Sidney Crosby

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, est loin de dissimuler sa satisfaction de revoir ses coéquipiers de longue date Evgeni Malkin et Kristopher Letang dans le vestiaire cette année.

Les derniers mois ont été synonymes d’incertitude au sein du club du célèbre attaquant, qui ne savait pas si les deux vétérans allaient signer ou non un nouveau contrat avec l’organisation. La possibilité de voir l’union des trois hommes ayant gagné trois coupes Stanley ensemble était réelle. Cependant, Malkin s’est engagé le 12 juillet pour quatre ans, à raison de 6,1 millions $ en moyenne par campagne. Letang avait accepté exactement la même moyenne annuelle, mais pour une durée de six ans, cinq jours auparavant.

Ainsi, le trio de champions en sera à sa 17e saison dans l’ouest de la Pennsylvanie et Crosby nage dans le bonheur.

«Évidemment, Geno et Tanger font partie de notre club depuis si longtemps. On ne savait pas comment le tout allait se conclure, mais on est heureux de voir qu’ils seront ici à long terme. On est satisfait de la manière que cela s’est réglé et c’est à nous de continuer à jouer à un niveau élevé», a déclaré le numéro 87 au site des Penguins.

Aux yeux de Crosby, la décision des Penguins de miser sur des hommes ayant à cœur les succès du club et qui ont su s’intégrer à la communauté locale signifie beaucoup. Le vote de confiance de la direction à l’égard du groupe a été bien compris.

«En tant que joueurs, nous apprécions l’engagement de l’équipe vis-à-vis la victoire pour toutes ces années et le soutien que nous avons reçu de la part de l'organisation et des partisans. Cela représente énormément pour nous et j’espère que le public ainsi que la direction ont vu à quel point c’est important pour nous d’être dans ce club pendant aussi longtemps que possible», a-t-il ajouté.

Une autre coupe?

Quant à une potentielle quatrième coupe Stanley pour Crosby et ses deux acolytes, rien n’est garanti, mais l’optimisme règne. Pittsburgh s’est qualifié en séries dans les 16 dernières saisons, ce qui constitue la plus longue séquence active du sport professionnel nord-américain.

«Nous sommes vraiment fiers de cela et enthousiastes d’avoir l’occasion de batailler cette année. Souhaitons qu’on effectuera un meilleur parcours que le dernier», a mentionné le pivot dont l’équipe a perdu au premier tour éliminatoire contre les Rangers de New York en 2021-2022.