Trois candidats pour un poste à la ligne bleue

Les vétérans Michael Matheson, Joel Edmundson et David Savard seront, de toute vraisemblance, les joueurs établis à la ligne bleue du Canadien de Montréal pour amorcer la prochaine saison. Sans être intouchables, Chris Wideman et Madison Bowey sont à considérer, tout comme Corey Schueneman qui, à 27 ans, totalise seulement 24 matchs d’expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Bref, un vent de jeunesse risque de souffler sur la brigade défensive du Tricolore, en 2022-2023. Voici trois jeunes candidats à surveiller particulièrement :

Justin Barron

À seulement 20 ans, Justin Barron a été acquis par le Canadien, le 21 mars, dans la transaction envoyant l’attaquant Artturi Lehkonen à l’Avalanche du Colorado. Si Lehkonen a rendu de fiers services à l’Avalanche lors de la récente conquête de la coupe Stanley, Barron a le potentiel de devenir un défenseur fiable pour le CH pendant de nombreuses années.

Originaire de la Nouvelle-Écosse, le jeune homme avait été sélectionné au premier tour par la formation du Colorado, 25e au total, au repêchage de 2020. Il a porté les couleurs des Mooseheads de Halifax pendant quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Barron compte déjà sept matchs d’expérience dans la LNH, dont cinq avec le Canadien.

Kaiden Guhle

Le défenseur Kaiden Guhle figure sans aucun doute parmi les plus beaux espoirs de l’organisation du Canadien de Montréal. Lui aussi âgé de 20 ans, il a été le premier choix de l’équipe - 16e au total - au repêchage de 2020. C’est dire qu’il avait alors été préféré à Barron, entre autres. Tout comme Guhle, seulement trois joueurs choisis avant lui durant cet encan n’ont pas encore goûté à la LNH, soit Jake Sanderson (défenseur des Sénateurs d’Ottawa), Yaroslav Askarov (gardien des Predators de Nashville) et Rodion Amirov (attaquant des Maple Leafs de Toronto). Le moment semble venu pour Guhle de faire le saut après avoir dominé la saison dernière, dans la Ligue junior de l’Ouest, avec les Raiders de Prince Albert et les Oil Kings d’Edmonton.

Jordan Harris

Le Canadien s’est officiellement entendu sur les clauses d’un contrat d’entrée dans la LNH avec le défenseur américain Jordan Harris, le 26 mars. Depuis, Harris a déjà disputé ses 10 premiers matchs dans l’uniforme du CH, obtenant même un premier but en carrière dans la LNH. Le défenseur avait en effet contribué à la victoire de 10 à 2 du Canadien face aux Panthers de la Floride, le 29 avril, au Centre Bell. C’est lui qui avait ouvert le pointage, en début de première période, aux dépens du gardien Jonas Johansson. Il s’agissait alors du dernier match de la saison pour le Tricolore. Harris, 22 ans, est un ancien des Huskies de l’université Northeastern, avec lesquels il a totalisé 73 points en 129 matchs.