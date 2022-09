Les Remparts défaits 3-0 par l’Océanic à Matane

MATANE | Xavier Fillion a hanté son ancienne formation avec une performance d’un but et deux passes pour mener l’Océanic de Rimouski à un gain de 3 à 0 sur les Remparts de Québec, vendredi.

Maxim Coursol et Jude Campbell ont les autres buts des vainqueurs.

Les gardiens de l’Océanic, Gabriel Robert et Cédric Massé, ont bloqué les 26 tirs des Remparts. « Les gars ont bien fait ça. Nous avons été dans le match même si nous avons joué à seulement 10 attaquants. Nous avons raté quelques bonnes chances », a commenté l’entraîneur des Remparts, Benoit Desrosiers.

Crédit photo : Photo Alexandre D’Astous

« Nous sommes contents de ce dernier match préparatoire. Nos jeunes ont saisi leur chance en l’absence de vétérans. Xavier Fillion a connu tout un match. Il était venu pour jouer », a analysé le pilote de l’Océanic, Serge Beausoleil.

La première période fut assez partagée, comme l’indique le chiffre des lancers de 13 contre 13. Si les Remparts n’ont pas été en mesure de profiter de deux avantages numériques, l’Océanic a profité de sa seule supériorité numérique pour ouvrir la marque à la 16e minute de jeu. L’ancien des Remparts Xavier Fillion a complété la belle mise en scène de Cory MacGillivray et Alexandre Blais pour battre le gardien des Remparts, William Rousseau.

Crédit photo : Photo Alexandre D’Astous

Autre but en avantage numérique

L’Océanic a encore profité d’un avantage numérique pour doubler son avance en milieu de deuxième période.

Maxime Coursol a déjoué le gardien des Remparts d’un bon lancer des poignets de l’enclave.

Le gardien de l’Océanic Gabriel Robert a fermé la porte sur les rares menaces des Remparts en deuxième.

L’Océanic a ajouté un dernier but en fin de troisième période lorsque l’attaquant recrue Jude Campbell a complété le jeu de Jan Spynar et Xavier Fillion, qui a participé aux trois buts de la rencontre.

Les deux équipes avaient de nombreux absents qui participent à des camps de recrues dans la LNH. C’est le cas de Jacob Mathieu, Patrik Hamrla, Frédéric Brunet, Julien Béland et Charles Côté dans le camp de l’Océanic et de Théo Rochette, Zachary Bolduc, Evan Nause, Nathan Gaucher, James Malatesta, Mikaël Huchette et Vsevolod Komarov pour les Remparts.

L’Océanic compte également deux blessés, Luka Verreault et Luke Coughlin.

Rimouski amorcera sa saison avec un programme double à Baie-Comeau les 24 et 25 septembre.

Du côté des Remparts, ils recevront les Saguenéens le 23 septembre.