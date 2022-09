Le litige entre Evander Kane et les Sharks réglé

Les Sharks de San Jose et leur ancien attaquant Evander Kane ont conclu une entente relativement au grief déposé en janvier par l’Association des joueurs au nom de celui ayant vu son contrat résilié par l’organisation californienne.

C’est ce qu’ont indiqué plusieurs sources, dont l’expert hockey du réseau Sportsnet, Elliotte Friedman. Celui-ci a précisé que l’équipe paiera un montant non divulgué à l’athlète de 31 ans et assumera le tout sur sa masse salariale.

Kane avait accepté un pacte de sept ans et de 49 millions $ en mai 2018. Il lui restait 19 millions $ en trois campagnes à obtenir quand la fin de l’association entre les deux parties a été annoncée. Par la suite, le joueur d’avant a poursuivi sa carrière avec les Oilers d’Edmonton; cet été, il a signé une prolongation de contrat de quatre ans et de 20,5 millions $ après avoir connu de bons moments avec le club albertain en fin de saison et pendant les séries éliminatoires.

Les Sharks ont montré la sortie à Kane en raison, selon de nombreuses sources, d’un bris de contrat et d’une violation à la politique de la Ligue américaine concernant la COVID-19. Le vétéran évoluait avec le Barracuda de San Jose à la suite de l’inscription de son nom au ballottage en novembre. Le syndicat des joueurs a contesté l’annulation de l’entente, estimant que les Sharks ne détenaient pas suffisamment d’arguments pour justifier leur décision.