Justin Barron touché par les propos de Crosby

Dans le premier match du tournoi des recrues à Buffalo, le défenseur des Canadiens Justin Barron avait un C sur son chandail. C’est un grand signe de respect de la part de l’organisation qui, ne l’oublions pas, a insisté pour qu’il fasse partie de la transaction avec l’Avalanche pour les services de Artturi Lehkonen. Il y a deux ans, il avait aussi été nommé capitaine de son équipe junior avec les Mooseheads et ses qualités de leader ont toujours été reconnues, lui qui n’a encore que vingt ans. Mais faut-il s'en surprendre?

Il faut dire que Barron a une chance unique, soit celle de côtoyer et de patiner l’été avec deux des meilleurs joueurs de la LNH en Sidney Crosby et Nathan MacKinnon. Deux joueurs qui servent d’inspiration à Justin Barron et ce même s’ils évoluent à une position différente de la sienne. «Tu devrais voir le rythme qu’ils mettent en place lors des entraînements. Ils ne prennent aucun exercice à la légère et ne ratent aucun entraînement. Ce sont de vrais professionnels et c’est contagieux.»

Ce sont des belles paroles de Barron qui se dit privilégié de côtoyer ces joueurs qu’il idolâtrait lorsqu’il était plus jeune, lui qui a grandi à Halifax et eux de l’autre côté de l’eau, comme il le dit si bien, à Cole Harbour.

Des paroles entendues

Après la transaction envoyant Artturi Lehkonen à Denver, on a appris que Sidney Crosby avait dit à quelques coéquipiers qu’il aimait beaucoup Justin Barron et qu’il n’aurait pas fait une telle transaction. Aujourd’hui, il est facile de dire que Lehkonen à grandement aidé l’Avalanche à gagner la coupe Stanley, mais les Canadiens ont maintenant un jeune défenseur qui est très prometteur dans sa formation.

Barron a entendu parlé des propos de Sidney Crosby ce qui lui a fait chaud au cœur. «J’ai quelques amis qui m’ont envoyé les propos de Sidney. C’est vraiment cool. C’est spécial d’entendre ce genre de propos à votre endroit, venant d’un gars comme lui en plus. J’apprends tellement de lui. C’est un joueur et une personne tout simplement incroyable. Je peux même vous dire qu’il m’aide constamment à m’améliorer.»

