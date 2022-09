Jacques Martin engagé dans l'OHL

Les Frontenacs de Kingston, une formation de la Ligue junior de l’Ontario (OHL), ont annoncé vendredi avoir offert un poste de conseiller à l’ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal Jacques Martin.

Il s’agit d’un retour dans les opérations hockey pour le Franco-Ontarien de 69 ans. En 2021, après une seule saison comme adjoint à David Quinn chez les Rangers de New York, il avait été limogé.

Martin a passé le plus clair de son temps dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis la saison 1986-1987. Il a notamment été le pilote des Blues de St. Louis, des Sénateurs d’Ottawa et des Panthers de la Floride. Il a été entraîneur-chef pour la dernière fois pendant un passage de deux campagnes et demie avec le Tricolore, entre 2009 et 2011.

«Je suis excité par ce défi et de pouvoir aider une organisation junior. J’ai beaucoup apprécié mes années dans le hockey junior. C’est un grand privilège que d’entraîner et interagir avec les jeunes et essayer de les rendre meilleurs chaque jour», a confié Martin par voie de communiqué.

L’Ottavien a été brièvement l’entraîneur-chef des Platers de Guelph, dans la OHL, en 1985-1986. Son équipe avait remporté le championnat du circuit et la coupe Memorial avant qu'il fasse le saut dans la LNH avec les Blues.