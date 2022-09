EN DIRECT: Arslanbek Makhmudov vise un 15e K.-O.

Le boxeur Arslanbek Mahkmudov tente actuellement de signer un 15e gain en 15 combats chez les professionnels alors qu'il croise le fer avec Carlos Takam, un Franco-Camerounais de 41 ans (39-6-1, 28 K.-O.).

Le duel a lieu au Casino de Montréal et est présenté par Eye of the Tiger Management (EOTTM).

Takam a, au fil de sa carrière, croisé le fer avec de grosses pointures de la division, notamment Alexander Povetkin, Joseph Parker, Anthony Joshua, Dereck Chisora et Joe Joyce. Bien qu'il n'ait pas gagné contre ces pugilistes, il a très souvent fait bonne impression.

Mahkmudov, lui, est âgé de 33 ans et espère plus tôt que tard accéder à un combat de championnat du monde. Cet affrontement est donc important pour lui dans la mesure où une victoire le rapprocherait de son objectif et lancerait un message clair.

Voyez, ci-bas, le résumé du combat Makhmudov-Takam via une formule «round par round».

2e round:

Makhmudov instigue la plupart des attaques, mais Takam bouge bien sur le ring et parvient à éviter la plupart des tentatives du Québécois d'adoption.

1er round:

Rapidement, Makhmudov envoie Takam au plancher. Mais le Franco-Camerounais se relève et répond étonnament bien, lançant quelques bonnes mains droites.