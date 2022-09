Dennis Schröder obtient une deuxième chance

Après avoir mené l’Allemagne vers une victoire surprise face à la Grèce et Giannis Antetokounmpo à l’EuroBasket, Dennis Schröder a convaincu les Lakers de Los Angeles de lui accorder une deuxième chance.

L’agent de Schröder, Mark Barstelstein, a confirmé le tout à plusieurs médias vendredi. Les Lakers ont consenti un pacte d’un an et 2,64 millions $ - le montant minimal pour un vétéran de neuf saisons dans la NBA - au joueur de 29 ans.

Schröder a partagé la dernière saison entre l’organisation des Celtics de Boston et celle des Rockets de Houston. En moyenne, il a récolté 13,5 points, 3,3 rebonds et 4,6 mentions d’assistance par partie.

Il n’avait toutefois toujours pas convaincu une équipe du circuit Silver de lui consentir un contrat avant de briller de mille feux à l’EuroBasket, qui réunit les sélections nationales des meilleurs pays européens.

Schröder a notamment récolté 26 points et huit mentions d’assistance pour permettre à l’Allemagne d’éliminer la Grèce et Antetokounmpo en quarts de finale. Malgré une autre performance inspirée en demi-finale, où il a amassé 30 points, Schröder et les siens ont vu l’Espagne accéder à la grande finale vendredi.

Le natif de Braunschweig a aussi porté les couleurs des Lakers en 2020-2021. Avant cela, il a joué avec le Thunder d’Oklahoma City et les Hawks d’Atlanta.

En carrière, Schröder a maintenu une moyenne de 14,2 points, 2,9 rebonds et 4,7 mentions d’assistance par match.