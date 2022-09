Coupe Davis: «FAA» contre le numéro 1 au monde

Le Canada affrontera l'Espagne lors d'un match du groupe B des finales de la Coupe Davis, vendredi, à Valence.

La rencontre est diffusée en ce moment à TVA Sports 2 et TVA Sports direct.

Lors de son premier duel, la nation unifoliée avait trimé dur pour vaincre la Corée du Sud, 2-1. Félix Auger-Aliassime avait perdu son match de simple, mais Vasek Pospisil, lui, s'était imposé. Par la suite, les deux joueurs ont prévalu en double.

De son côté, l'Espagne avait écrasé la Serbie 3-0, sans même utiliser son arme principale, le jeune Carlos Alcaraz, plus récent vainqueur des Internationaux des États-Unis et numéro 1 au monde. Albert Ramos-VInolas et Roberto Bautista Agut avait assumé la charge de travail en simple.

Voici les matchs prévus:

Roberto Bautista Agut v Vasek Pospisil

Carlos Alcaraz v Felix Auger-Aliassime

Marcel Granollers/Pedro Martinez v Felix Auger-Aliassime/Vasek Pospisil

Il restera par la suite un duel face à la Serbie pour le Canada.