Boxe: une arrivée importante chez TVA Sports

Sommité du monde de la boxe, l’entraîneur Russ Anber se joint à l’équipe de TVA Sports à titre de collaborateur, a annoncé la chaîne vendredi.

Œuvrant auprès de pugilistes de renom comme Anthony Joshua, Artur Beterbiev et Arslanbek Makhmudov, l’instructeur a également formé les Québécois David Lemieux, Jean Pascal ainsi que plusieurs autres champions nationaux, en plus d’occuper le poste de président de la Fédération de boxe du Québec pendant 10 ans.

«Nous sommes très fiers d’accueillir une légende du monde de la boxe dans notre équipe. Tout amateur de boxe québécois connaît et respecte Russ Anber. Les téléspectateurs pourront bénéficier de son expérience et de ses connaissances, en plus de découvrir sa personnalité très attachante et colorée», a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, par voie de communiqué.

Entraîneur depuis 1979, Anber est un analyste qui apportera sa couleur lors de chroniques et passages aux émissions «JiC» et «Gages-tu?», ainsi qu’au cours de la diffusion de galas. Également, il coanimera avec Mathieu Casavant un nouveau balado consacré à la boxe disponible sur QUB et le site tvasports.ca.