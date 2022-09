XT Black & Gold ou la vengeance de Triple H

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur la situation concernant AEW, discutent du classement des meilleurs lutteurs du PWI 500 et analysent les changements que Paul Levesque et Stephanie McMahon apportent à la WWE, dont le retour de NXT Black & Gold.

Les deux animateurs reçoivent aussi en entrevue le lutteur et acteur Marc-André Boulanger alias Franky the Mobster.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!