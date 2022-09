Précieuse victoire pour les White Sox

Les White Sox de Chicago se battent désespérément pour une participation aux éliminatoires et ils ont signé un important gain de 8 à 2 face aux Guardians, jeudi, à Cleveland.

Si la course aux équipes repêchées attire les regards dans la Ligue américaine, il y a lieu de mentionner que les White Sox ne sont plus qu’à trois matchs des Guardians, qui demeurent au sommet de la section Centrale.

D’ailleurs, les White Sox et les Guardians disputeront une série de trois parties, à Chicago, du 20 au 22 septembre. Dans le cas du match de jeudi, il s’agissait d’une partie, d’abord prévue le 21 août, qui devait être reprise en raison de la pluie.

Le vétéran partant Lance Lynn (7-5) a ainsi mené les White Sox à la victoire, n’allouant que deux points en six manches et un tiers de travail.

À l’attaque, les Cubains Yoan Moncada et Jose Abreu ont mené la charge avec respectivement quatre et trois coups sûrs. Dans le cas de Moncada, qui a croisé le marbre à deux reprises, il s’agit d’une performance surprenante puisqu’il a ainsi haussé sa moyenne au bâton à ,215. Le joueur de 27 ans a notamment réussi un circuit en solo face au lanceur Hunter Gaddis, sa 10e longue balle de la saison, en troisième manche.

Cinq circuits contre Gaddis

Gaddis a accordé un total de cinq circuits aux White Sox en quatre manches de travail. Subissant la défaite, il a permis sept points. Gavin Sheets, Andrew Vaughn, Yasmani Grandal et Elvis Andrus ont aussi frappé chacun une longue balle contre lui.

Avant de retrouver les Guardians, la semaine prochaine, les White Sox ont rendez-vous avec les Tigers, à Detroit, de vendredi à dimanche. Les Guardians reçoivent pour leur part les Twins du Minnesota pour cinq parties en quatre jours à compter de vendredi.