Panthers-Flames: des comparaisons qui ne font que commencer

Que les Panthers de la Floride et les Flames de Calgary le veuillent ou non, ils seront constamment comparés l’un à l’autre dans les prochaines années après l’échange ayant envoyé Jonathan Huberdeau au nord et Matthew Tkachuk au sud. Impliqué dans cette transaction, le défenseur MacKenzie Weegar sait déjà quelle équipe sera la meilleure.

«Nous sommes une meilleure équipe que la Floride», a lancé le nouveau défenseur de la formation albertaine, présent au tournoi de golf de son équipe et dont les propos ont été repris mercredi par le site de la Ligue nationale.

Weegar a été l’une des nombreuses acquisitions de renom des Flames durant la dernière saison morte. Ceux-ci ont vécu un été chargé, ayant d’abord vu Johnny Gaudreau quitter de son plein gré via le marché des joueurs autonomes, pour rejoindre les Blue Jackets de Columbus, avant d'échanger Tkachuk, qui leur avait indiqué ne pas être intéressé à signer une prolongation de contrat.

Le directeur général Brad Treliving s’est toutefois assuré que sa formation demeure compétitive. Il a obtenu Huberdeau, Weegar et l’espoir Cole Schwindt, ainsi qu’un choix de première ronde contre Tkachuk, avant de s’entendre à long terme avec l’attaquant Nazem Kadri, qui était devenu libre comme l’air après avoir terminé son contrat.

«Ce sera vraiment excitant. Beaucoup de gens dans la ville, des partisans, m'ont dit qu'ils avaient très hâte à cette saison et de voir à l'œuvre [Jonathan Huberdeau], moi, [Nazem Kadri] et quelques autres nouveaux visages, a ajouté Weegar. Ce sera une bonne saison et je suis aussi excité qu'ils le sont.»

La coupe Stanley?

Les Flames tenteront donc de répéter leurs exploits de la campagne 2021-2022, eux qui avaient terminé au sommet de la section Pacifique, avant de gagner leur série de premier tour contre les Stars de Dallas. Ils avaient toutefois baissé pavillon en cinq matchs à l'étape suivante face à leurs rivaux albertains : les Oilers d’Edmonton.

«Je pense que nous avons une excellente équipe, a pour sa part indiqué Huberdeau. Notre noyau défensif est excellent. Nous avons une grosse équipe, un excellent gardien, deux gardiens à vrai dire [Jacob Markstrom et Dan Vladar]. En attaque aussi, nous avons ajouté "Naz". Je pense que nous avons un excellent top 6. J'ai hâte de voir ce que nous allons faire, mais je pense que nous pouvons aller chercher la coupe Stanley dès maintenant.»