Les Kings s’entendent avec Sean Durzi

Les Kings de Los Angeles ont trouvé un terrain d’entente avec le défenseur Sean Durzi, leur dernier joueur qui était toujours sans contrat valide pour la saison 2022-2023, jeudi, en lui octroyant un pacte de deux ans.

L’arrière de 23 ans empochera un salaire annuel de 1,7 million $, a confirmé l’organisation californienne.

À sa première saison dans la Ligue nationale, en 2021-2022, Durzi a démontré de belles choses offensivement, complétant la campagne avec 27 points en 64 matchs. Il a inscrit son nom sur la feuille de pointage trois fois en sept matchs éliminatoires.

D’ailleurs, en l’absence du défenseur Drew Doughty, qui n’a joué que 39 matchs en raison d’une blessure, Durzi a assumé plus de responsabilités, si bien qu’il a été l’arrière le plus utilisé par l’entraîneur-chef Todd McLellan en séries éliminatoires, avec une moyenne de temps de jeu de 21 min 30 s par match. Cette marque lui a aussi valu d’être le deuxième patineur, toutes positions confondues, le plus utilisé, derrière seulement Anze Kopitar.