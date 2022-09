La fois où Steve Bégin a «brassé de la marde» au camp des Flames

Le tournoi des recrues qui prendra son envol jeudi ramène de bons souvenirs à Steve Bégin.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», le Québécois a raconté comment il avait pu vivre sa première expérience après avoir été sélectionné par les Flames.

«J'ai été repêché en 1996 et je me suis présenté là à 18 ans. J'étais excité et nerveux et je voulais faire une bonne impression. Ça super bien été! J'ai fait ce que je faisais au niveau junior. J'ai ''brassé de la marde'' et je m'étais battu. Pierre Pagé était l'entraîneur à Calgary et il était venu me voir pour me dire que j'avais eu un bon camp et que j'avais laissé une bonne carte de visite. Sauf qu'à 18 ans, je devais retourner dans la LHJMQ pour apprendre et pour m'améliorer.»

Le combatif attaquant a décidé de suivre à la lettre les conseils de l'organisation. Il n'allait pas rater sa chance à son prochain camp d'entraînement.

«L'année d'après, je me représente au camp d'entraînement à 19 ans. Même si je savais que j'avais déjà mon billet de retour et que j'étais encore d'âge junior, j'allais là pour faire ouvrir les yeux et pour faire l'équipe. Je me présente là et je me défonce comme c'est pas possible. Je me suis fait sortir d'un match en première période à Phoenix. J'avais ''brassé de la marde'' un petit peu. À la fin du camp, on me dit que le directeur général veut me parler. Il me parle en anglais et je ne comprenais rien. Je demande à ce qu'il contacte mon agent. Ils m'ont offert un contrat et ils voulaient me garder. Je faisais l'équipe.»

Quelques jours plus tard, Bégin réalisait enfin son rêve.

«Je n'avais même pas d'habit au camp d'entraînement. C'est Joël Bouchard qui m'avait habillé. Je jouais pour les Flames de Calgary à 19 ans. Je jouais avec deux autres ''toughs'' sur mon trio et on se nommait ''les trois amigos''. J'avais fait venir ma blonde, mon agent et mon père pour ma première partie.»

