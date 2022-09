Eugenie Bouchard ne sait plus perdre

Les succès se sont poursuivis pour Eugenie Bouchard au tournoi de tennis de Chennai, en Inde, car après avoir gagné au deuxième tour en simple la veille, elle en a fait de même en double, jeudi.

Aux côtés de la Belge Yanina Wickmayer, elle a signé une victoire en trois manches de 5-7, 6-3 et 12-10 aux dépens des Russes Anastasia Gasanova et Oksana Selekhmeteva. Le duel de 1 h 54 min a été âprement disputé, comme le prouvent les 74 points remportés par chaque duo.

Les gagnantes affronteront en demi-finale le tandem constitué de la Géorgienne Natela Dzalamidze et de la Russe Anna Blinkova. L’autre confrontation du carré d’as impliquera l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Luisa Stefani. Les premières têtes de série de la compétition se mesureront à la Thaïlandaise Peangtarn Plipuech et à la Japonaise Moyuka Uchijima.

Pour revenir à Bouchard, 902e au monde en simple, elle croisera le fer avec l’Argentine Nadia Podoroska (298e) en quart, vendredi.

Zhao n’y peut rien

Dans un duel de deuxième tour, la Canadienne Carol Zhao a baissé pavillon en deux sets de 6-1 et 7-5 devant la Moscovite Varvara Gracheva, 80e raquette mondiale et deuxième favorite du tournoi.

Occupant le 187e échelon du circuit de la WTA, Zhao a notamment été coulée par quatre bris concédés en 11 occasions offertes à l’adversaire. Gracheva a obtenu 76 points, soit 20 de plus que la perdante.

Par ailleurs, une autre joueuse de l’unifolié disputera les quarts de finale. Rebecca Marino, septième tête de série, affrontera la troisième, soit la Polonaise Magda Linette.

-Le match de quart de finale en simple d’Eugenie Bouchard sera présenté sur les ondes de TVA Sports, vendredi matin dès 7 h 30.