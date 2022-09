Derick Brassard de retour à Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa ont accordé jeudi un essai professionnel à l’attaquant gatinois Derick Brassard en prévision de leur prochain camp d’entraînement.

Brassard, 34 ans, a porté l’uniforme de l’équipe pendant 139 matchs du calendrier régulier entre 2016 et 2018. À sa première campagne dans la capitale fédérale, il a aidé les «Sens» à atteindre le troisième tour éliminatoire. Le vétéran a passé la dernière saison avec les Flyers de Philadelphie et les Oilers d’Edmonton. Il a récolté huit buts et 11 mentions d’aide pour 19 points en 46 rencontres. En séries, le joueur d’avant a pris part à seulement une partie.

Interrogé relativement à l’arrivée du pivot et à celle de l’ailier Michael Dal Colle, également invité par le club, le directeur général Pierre Dorion est heureux d’avoir agi en ce sens. Au centre, Brassard aura fort à faire pour se tailler une place. L’organisation mise sur Josh Norris, Shane Pinto, Tim Stützle et Dylan Gambrell à cette position.

«C’est une décision qu’il fallait prendre selon nous. Simplement, Derick était dans notre mire et Michael a joué sous les ordres de [l’entraîneur-chef] T.J. Smith [dans les rangs juniors, chez les Generals d’Oshawa]. Actuellement, on a quatre joueurs de centre, sauf qu’on a toujours voulu créer une saine compétition à cet endroit», a commenté le DG au journal local.

«Il sera là et il jouera des matchs hors-concours au centre», a-t-il ensuite promis en évoquant le Québécois. On verra ce qu’il a encore en réserve.»

Le premier duel préparatoire des Sénateurs est prévu le 24 septembre face aux Maple Leafs de Toronto. Au cours du calendrier présaison, ils en découdront quatre fois avec le Canadien de Montréal, soit les 1er, 4, 6 et 8 octobre.