Adam Wainwright et Yadier Molina écrivent l'histoire

Adam Wainwright et Yadier Molina ont écrit une page d’histoire du baseball majeur, mercredi, en devenant le duo lanceur-receveur ayant entamé le plus de matchs.

Les deux membres des Cardinals de St. Louis ont ainsi uni leurs efforts pour la 325e fois de leurs carrières, surpassant ainsi Mickey Lolich et Bill Frehan, des Tigers de Detroit, au sommet.

«Cela procure un sentiment tellement incroyable, d’atteindre ce chiffre, de faire partie de cette liste et d’être au sommet, a affirmé Molina après le match, selon des propos repris par le site du baseball majeur. En espérant que [la marque] ne soit jamais surpassée. Ça donne simplement un sentiment magique que d’être au sommet de cette liste et avec "Waino", un être humain incroyable.»

Wainwright et Molina, qui ont respectivement 41 et 40 ans, ont pu célébrer de la meilleure des façons, en signant leur 213e gain ensemble. Les Cardinals ont eu le meilleur des Brewers de Milwaukee au compte de 4 à 1.

L’artilleur a d’ailleurs entamé son match avec un lancer que Christian Yelich a volontairement regardé passer pour une prise, dans un geste que Wainwright a qualifié comme de «grande classe». Wainwright a même retiré Yelich sur des prises, deux lancers plus tard. Émotif, Wainwright a finalement été remplacé après cinq manches, n’ayant permis qu’un point sur huit coups sûrs et deux buts sur balles, en plus d’avoir passé trois adversaires dans la mitaine.

Émotif

«C’était beaucoup [d’émotions] à gérer assez tôt, parce que la foule était incroyable. Elle me donnait constamment des frissons et me faisait avoir les larmes aux yeux, a admis l’artilleur. Je devais contrôler mon niveau d’adrénaline parce qu’il était dans le tapis.»

«Habituellement, quand je me dirige vers l’enclos, je suis hyper concentré sur le premier frappeur et j’essaie de retrouver dans le bon état d’esprit, mais il y avait une belle vidéo sur le grand écran. Je me suis dit : "Ils ne feront probablement pas d’autres vidéos du genre dont je pourrai profiter, alors aussi bien le faire pour une minute ou deux".»

Les deux hommes auront la chance d’accroître leur avance en tête de la liste en jouant d’autres matchs ensemble d’ici la fin de la saison et peut-être même en séries éliminatoires, puisque les Cardinals sont au premier rang de la section Centrale de la Ligue nationale.