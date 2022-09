À VOIR: Beck montre toute son explosivité

Après Juraj Slafkovsky et Filip Mesar, Owen Beck s’est signalé à son tour, jeudi soir, à Buffalo.

Alimenté à la perfection par Emil Heineman, le troisième choix des Canadiens au dernier repêchage a inscrit un superbe but en troisième période du premier match du tournoi des recrues, contre les Sabres. Voyez ce bijou dans la vidéo ci-dessus.

Plus tôt dans la rencontre, Slafkovsky et Mesar ont uni leurs efforts pour marquer... en infériorité numérique en plus!

2_0_MESAR -

Heineman (encore lui!) a auparavant démontré ses talents de buteur en ouvrant la marque grâce à un tir vif des poignets.