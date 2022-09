Les Blue Jays feront-ils mentir les experts?

Avec une vingtaine de matchs à disputer d’ici la fin du calendrier régulier du baseball majeur, les Blue Jays de Toronto devront travailler ardemment pour rattraper les Yankees de New York au sommet de leur section, une issue que les preneurs aux livres ne prévoient pas.

En dépit de la série de trois rencontres que les Bombardiers du Bronx auront à disputer dans la Ville Reine du 26 au 28 septembre, les experts ne s’attendent pas à voir les Jays combler l’écart de six parties les séparant de la tête. Mercredi après-midi, le site Mise-o-jeu + offrait 19 fois la mise à ceux prédisant le premier rang aux hommes du gérant intérimaire John Schneider.

La cote attribuée aux Yankees est de 1,05, tandis que celle des Rays de Tampa Bay est de 36,00; la formation floridienne se trouvait à six matchs et demi avant son duel à Toronto prévu en soirée. Pour ce qui est des Orioles de Baltimore, dont le retard est de 11 parties et demie, la plateforme de paris proposait pas moins de 801 fois la somme de départ.

La campagne prendra fin le 5 octobre.