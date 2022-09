Le plus petit joueur de la LNH accroche ses patins

Nathan Gerbe, qui était le plus petit patineur actif dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a mis un terme à sa carrière de hockeyeur en acceptant un poste d’entraîneur chez les Predators de Nashville.

La formation du Tennessee a annoncé mercredi que l’homme de 35 ans est le nouvel instructeur au développement des attaquants de l’équipe. L’ancien joueur du Canadien de Montréal Sébastien Bordeleau a quant à lui obtenu une promotion, quittant ce poste pour devenir entraîneur au développement des joueurs auprès de John Hynes.

Gerbe, un tenace attaquant de 5 pi et 4 po, a connu une carrière de 13 saisons professionnelles. Il a amassé 151 points en 435 matchs dans la LNH.

Le joueur de centre a été repêché en cinquième ronde (142e au total) par les Sabres de Buffalo à l’encan de 2005. C’est au cours de la saison 2008-2009 qu’il a obtenu ses premières occasions dans le circuit Bettman et il y est resté à temps plein jusqu’en 2015-2016.

Après un court exil en Suisse, Gerbe est revenu en Amérique du Nord, chez les Blue Jackets de Columbus, passant six saisons au sein de l’organisation. Après une opération importante à la hanche et une autre pour une double hernie, l’Américain a été rappelé par le grand club à quelques reprises entre 2019 et 2021.

Capitaine depuis les deux dernières campagnes des Monsters de Cleveland, dans la Ligue américaine, Gerbe n’a pas joué de match pendant la plus récente saison.

Les Predators ont aussi embauché Ronda Engelhardt comme recruteuse en Amérique du Nord. Elle est la première femme à occuper un poste du genre dans l’histoire de la concession. Depuis 2018, elle était l’entraîneuse-cheffe des Whitecaps du Minnesota, dans la Premier League Federation (PHF).