Laurent Duvernay-Tardif a encore espoir de jouer dans la NFL

Dans le plus récent épisode de «La Zone payante», l’agent de joueurs Sasha Ghavami est l’invité spécial pour faire le point sur la situation des Québécois dans la NFL. Son poulain le plus en vue, Laurent Duvernay-Tardif, s’accroche toujours à l’espoir d’une autre opportunité dans la NFL, mais se dit prêt à accepter l’idée que ce soit possiblement la fin.

Vos coanimateurs Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette reçoivent cette semaine celui qui représente «LDT» depuis son arrivée dans la NFL en 2014. Il nous parle aussi de la situation avec Antony Auclair, qui a fait sa place dans le circuit Goodell depuis 2017 et qui vient d’être libéré par les Texans. Une discussion avec Sasha Ghavami, c’est aussi le moment de parler de son attachement pour le football et des autres joueurs québécois qui cognent potentiellement aux portes de la NFL.

La première semaine d’activités a été marquée par des retrouvailles bouillantes entre Russell Wilson, maintenant avec les Broncos, et ses anciens partisans de Seattle. La Zone payante revient sur ce moment, ainsi que sur l’impact des blessures de Dak Prescott et TJ Watt sur la saison des Cowboys et des Steelers.

Évidemment, qui dit semaine 1 dit forcément réactions exagérées. Les victoires des uns et les défaites des autres sont évaluées très émotivement. Geno Smith est-il l’élu? Les Patriots et les Titans sont-ils finis? Et plusieurs autres questions pour lesquelles nos analystes tentent d’y voir clair.

La première semaine est toujours ardue pour ce qui est des prédictions et on tente de rectifier le tir pour la semaine 2. Aussi, chose promise chose due, nos chers auditeurs participent à l’émission puisque l’on répond aux questions qui nous ont été posées durant la semaine.

Bonne écoute!