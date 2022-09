À VOIR: une 100e longue balle pour Vladimir Guerrero fils

Youngest players in @MLB HISTORY with 100 HR and 100 2B:



1. Mel Ott (22 Years, 132 Days)

2. Alex Rodriguez (23 Y, 16 D)

3. Andruw Jones (23 Y, 62 D)

4. Miguel Cabrera (23 Y, 127 D)

5. Johnny Bench (23 Y, 161 D)

6. Bryce Harper (23 Y, 181 D)

7. @27vladdyjr (23Y, 182 D) 💥 pic.twitter.com/YRpGc188i9