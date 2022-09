Un remplaçant de choix à la Coupe Laver

Le joueur de tennis américain Frances Tiafoe remplacera son compatriote John Isner au sein d’Équipe Monde à la Coupe Laver prévue du 23 au 25 septembre à Londres.

Isner a subi une blessure au poignet durant les récents Internationaux des États-Unis et ne pourra donc aider la formation dirigée par le capitaine John McEnroe. Conséquemment, celui-ci misera sur Tiafoe, qui a pris part à deux compétitions de la Coupe Laver en 2017 et 2018. La 19e raquette du circuit de l’ATP a défait l’Espagnol Rafael Nadal – qui se retrouvera dans l’Équipe Europe la semaine prochaine – au quatrième tour de Flushing Meadows, en plus de renverser le Russe Andrey Rublev et de disputer cinq manches contre Carlos Alcaraz en demi-finale.

«Je suis excité de miser sur Frances, a admis McEnroe au site de l’événement, mardi. Il a élevé son jeu à un tout autre niveau et a prouvé qu’il peut batailler et gagner face aux meilleurs du circuit. Également, il amène une énergie positive qui devrait aider le groupe au complet.»

«C’est une occasion incroyable et j’adore la Coupe Laver, a renchéri Tiafoe. J’espère cette fois inscrire des points pour mon équipe. Je sais à quoi m’attendre et je suis optimiste à l’idée de soutirer le titre aux Européens.»

L’Europe a remporté les quatre duels contre leurs rivaux depuis les débuts de la compétition. Dans le camp des représentants du Monde, Félix Auger-Aliassime tentera d’exceller, tout comme ses autres coéquipiers Taylor Fritz, Alex de Minaur, Jack Sock et Diego Schwartman. Cependant, la tâche s’annonce ardue devant les Novak Djokovic, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Andy Murray, Casper Ruud et Nadal.

La chaîne TVA Sports diffusera les matchs de la confrontation.