Un ancien Rempart jouera chez les Lions

Le gardien Thomas Sigouin portera l’uniforme des Lions de Trois-Rivières, équipe affiliée du Canadien de Montréal dans l’ECHL, en 2022-2023, a-t-on indiqué mardi.

L’arrivée du premier homme masqué de l’histoire à avoir marqué un but dans un match éliminatoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (en 2021) ajoute de la profondeur devant le filet de la formation trifluvienne. Celle-ci compte également sur Philippe Desrosiers et Louis-Philip Guindon pour défendre sa cage.

«Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les services d’un jeune gardien de but athlétique comme Thomas. Il sera en mesure de démontrer l’étendue de son talent aux partisans des Lions, en plus de compléter efficacement notre trio fort prometteur de gardiens», a déclaré le directeur général et vice-président des opérations hockey des Lions, Marc-André Bergeron, par voie de communiqué.

Originaire d’Amos, Sigouin a évolué pour les Stingers de Concordia lors de la dernière année et il a présenté une fiche de 4-4-0 en huit rencontres, ainsi qu’une moyenne de buts accordés de 3,13 et un taux d’efficacité de ,913. Il a également effectué ses débuts professionnels dans l’ECHL en disputant quatre matchs avec le Fuel d’Indy, les Solar Bears d’Orlando et les Grizzlies d’Utah.

L’ancien des Remparts de Québec et du Phoenix de Sherbrooke a maintenu un dossier de 34-16-7 dans les rangs juniors.