Rebecca Johnston embauchée par les Flames

L’expertise des femmes est de plus en plus reconnue dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et l’embauche par les Flames de Calgary de Rebecca Johnston, qui se joindra à l’équipe du développement des joueurs à temps plein, en est une preuve supplémentaire.

C’est ce que l’organisation a annoncé, mardi. Johnston participera à l’évaluation des espoirs, mais aussi à l’élaboration des instructions sur la glace. Elle travaillera également auprès de la Fondation des Flames pour faire croître le hockey en Alberta.

Johnson a participé cette année à ses quatrièmes Jeux olympiques, remportant une troisième médaille d’or. Elle a d’ailleurs été l’une des artisanes de cette victoire canadienne avec une récolte de deux buts et 10 points en sept parties.

Quelques-unes de ses coéquipières se sont également engagées avec des équipes de la LNH. C’est notamment le cas de Marie-Philip Poulin avec le Canadien de Montréal.

Johnston est actuellement membre de la Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA) à Calgary.