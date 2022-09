NBA: un propriétaire puni pour discrimination

Le propriétaire majoritaire des Suns de Phoenix, Robert Sarver, a été suspendu un an, en plus de recevoir une amende de 10 millions $, par la NBA.

Le circuit Silver a remis ces sanctions à l’homme de 60 ans, mardi, après qu’une enquête eut déterminé qu’il avait commis des inconduites sur les lieux de son travail.

La NBA avait décidé de mettre Sarver en examen à cause d’allégations concernant des comportements racistes et misogynes, ainsi que des incidents hostiles ayant fait surface. À l’époque, le réseau ESPN avait contacté une douzaine d’employés et plusieurs d’entre eux avaient indiqué que le multimillionnaire, également à la tête du Mercury de Phoenix dans la ligue féminine WBNA, agissait de façon inappropriée.

Sarver est le propriétaire majoritaire des Suns depuis près de 20 ans. Les 10 millions $ qu’il payera en amende seront remis à des organismes dédiés à la sensibilisation sur les comportements racistes sur les lieux de travail.