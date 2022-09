Les Jays ne peuvent refaire le coup aux Rays

Les Blue Jays n’ont pas été en mesure d’organiser une remontée tardive dans un deuxième match de suite contre les Rays de Tampa Bay, mardi à Toronto, eux qui ont finalement baissé pavillon 4 à 2 dans le premier duel d’un programme double.

La veille, un circuit de deux points de Bo Bichette en fin de huitième manche avait permis aux favoris de la foule de l’emporter 3 à 2. Encore une fois, c’est en huitième manche que les Jays ont amorcé leur remontée.

Alejandro Kirk a d’abord produit le premier point des siens, sur un optionnel, tandis que Matt Chapman a été à l'origine de l’autre, à l’aide d’un simple. La menace s’est toutefois arrêtée là pour les Jays.

Les frappeurs de la seule formation canadienne du baseball majeur ont d’ailleurs éprouvé bien des ennuis face au lanceur partant des Rays Jeffrey Springs (8-4). Ce dernier n’a donné aucun point et n’a permis que trois coups sûrs et deux buts sur balles, en six manches. Il a aussi passé cinq adversaires dans la mitaine.

Du côté des Rays, Randy Arozarena a produit la moitié des points des siens, sans même frapper un coup sûr. Le voltigeur a frappé un optionnel en première manche, puis un autre deux tours au bâton plus tard, poussant un coureur à la plaque chaque fois.

Sur la butte pour les Jays, Julian Merryweather (0-3) a amorcé le match et c’est lui qui a vu la défaite s’ajouter à sa fiche, et ce, même s’il n’a lancé qu’une manche. Il a accordé un des quatre points adverses. Mitch White, qui lui est venu en relève par la suite, a accordé les trois autres points, sur sept coups, en six manches de travail.

Les deux équipes se retrouveront sur le diamant du Rogers Centre en soirée, pour le troisième duel d’une série de cinq.