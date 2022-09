La Force dévoile ses entraîneurs

Peter Smith est devenu le premier entraîneur-chef de l’histoire de la Force de Montréal, mardi.

Le pilote a passé 20 saisons derrière le banc des Martlets de l'Université McGill, soit de 1999 à 2020. Il est l'entraîneur de hockey féminin le plus victorieux de l'histoire du programme avec une fiche globale de 534-229-33. Il compte également quatre titres nationaux (2008, 2009, 2011 et 2014) à son actif.

Sur la scène internationale, le natif de l'arrondissement de Lachine a notamment été entraîneur adjoint pour l'équipe gagnante de la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 et de 2010.

«Je suis ravi d'avoir l'opportunité d'entraîner la Force de Montréal, a déclaré Smith dans un communiqué. Avoir une équipe professionnelle de hockey féminin dans la ville et représenter toute la province est excitant pour les joueuses et les partisans.»

Par ailleurs, Pierre Alain a été embauché à titre d’entraîneur associé et Katia Clement-Heydra occupera les fonctions d’entraîneuse adjointe de la Force.

Le premier a été l’instructeur-chef de l’équipe féminine des Ravens de l’Université Carleton lors des huit dernières campagnes. De son côté, la seconde a passé la saison 2021-2022 en tant qu'entraîneuse associée à McGill.

«Le leadership de ce groupe est fort, son expérience n'a pas d'égal et ce qui m'excite le plus, c'est à quel point ils sont avides de compétition, a affirmé le président de la Force, Kevin Raphaël. Peter est l'un des plus grands esprits du hockey dans l'histoire du hockey féminin canadien, Pierre est un dur travailleur qui croit en notre mission et Katia gravit rapidement les échelons de l'entraînement avec sa perspective unique de joueuse. Je suis fier de ce personnel d'entraîneurs et je lui fais confiance pour atteindre nos objectifs sur glace et à l'extérieur.»