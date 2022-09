Gala d’EOTTM: la COVID-19 s’en mêle

Le boxeur Alexandre Gaumont devra renoncer à une participation au gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) prévu vendredi au Cabaret du Casino de Montréal, car il a été récemment déclaré positif à la COVID-19.

Ayant gagné ses quatre combats professionnels, Gaumont était dans les plans du promoteur pour se battre en sous-carte de l’événement mettant en vedette le poids lourd Arslanbek Makhmudov, qui affrontera Carlos Takam pour les titres NABF et NABA.

«Je suis réellement déçu de ne pas monter dans le ring vendredi. J’ai travaillé tellement fort au cours des dernières semaines afin que ma préparation soit adéquate, mais malheureusement, la COVID a été un adversaire imprévu. Je vais m'accorder du repos et rester prudent pour revenir en force à Gatineau le 27 octobre et me donner à 200 % dans le ring», a-t-il mentionné dans un communiqué en évoquant le gala qui se tiendra au Casino du Lac-Leamy.

Outre le combat principal, les amateurs de boxe pourront voir en action à Montréal Steven Butler, qui défendra son titre NABF face à Mark DeLuca. Pour sa part, Thomas Chabot affrontera Armando Ramirez, tandis que Jean-Gardy François se mesurera à Andres Sanchez Ramirez. De plus, Martine Vallières-Bisson rivalisera avec Emma Gongora et Hamza Khabbaz tentera de signer une cinquième victoire face à Marcin Jadwiszczak.