Fantasy NFL: revoilà le ballottage!

Maintenant que la première semaine d’activités dans la NFL est passée, il est temps de faire d’importants changements à votre pool avec l’indispensable ballottage.

Voici donc quelques éléments à cibler dans votre pool :

-Carson Wentz, quart-arrière (disponible dans 88 % des ligues Yahoo!)

Vos pivots ont connu des performances en deçà de vos attentes? Pas de problème, puisqu’il existe des solutions. L’une de celles-ci est le quart-arrière des Commanders de Washington Carson Wentz. À sa première sortie dans son nouvel uniforme, le vétéran de 29 ans a amassé 313 verges et quatre touchés avec son bras. Il faut cependant dire qu’il a aussi lancé deux interceptions. Ce qu’il y a de très intéressant dans le cas de Wentz, c’est qu’il se mesurera aux Lions de Detroit et aux Eagles de Philadelphie dans les deux prochaines semaines. Ces deux formations ont respectivement accordé 35 et 38 points dimanche dernier.

-Dontrell Hilliard, porteur de ballon (disponible dans 93 % des ligues Yahoo!)

Le ballon appartient à Derrick Henry dans le champ arrière des Titans du Tennessee, mais Dontrell Hilliard représente une option très intéressante parce qu’il a attrapé des passes. Contre les Giants de New York, il a mis ses mains sur trois des quatre ballons envoyés en sa direction pour des gains de 61 verges et deux touchés. De plus, si Henry tombe au combat cette saison, Hilliard deviendra un incontournable. Pourquoi ne pas prendre un peu d’avance?

-James Robinson, porteur de ballon (disponible dans 41 % des ligues Yahoo!)

James Robinson semble le préféré du groupe d’entraîneurs chez les Jaguars de Jacksonville et ne sera pas aussi disponible au ballottage dans les prochaines semaines. L’athlète de 24 ans a inscrit un touché avec ses jambes, en plus de trouver la zone des buts après avoir attrapé une passe à son premier tour de piste en 2022.

-Devin Duvernay, receveur de passes (disponible dans 69 % des ligues Yahoo!)

Identifié comme le numéro 2 chez les receveurs des Ravens de Baltimore, Devin Duvernay a connu une fantastique première semaine d’activités. Le joueur de troisième année a attrapé les quatre passes envoyées en sa direction pour 54 verges et deux majeurs. Il ne trouvera assurément pas la zone payante aussi régulièrement à tous ses matchs, mais il représente une option intéressante pour un pooler qui a vraiment besoin de renfort à cette position.

-Curtis Samuel, receveur de passes (disponible dans 95 % des ligues Yahoo!)

Ciblé à 11 reprises pendant le premier match des Commanders de Washington, Curtis Samuel a attrapé neuf passes pour 55 verges et un touché contre les Jaguars. Le produit d’Ohio State est également utilisé comme porteur de ballon par moments. Un tel profil mérite d’être considéré.

-DeAndre Carter, receveur de passes (disponible dans 99 % des ligues Yahoo!)

DeAndre Carter devient une option alléchante en raison de l’incertitude entourant l’état de santé de Keenan Allen chez les Chargers de Los Angeles. Le receveur de 29 ans aura assurément une autre occasion de se faire valoir ce jeudi, face aux Chiefs de Kansas City.

-Tyler Conklin, ailier rapproché (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

Le nouveau venu chez les Jets de New York a été visé à sept reprises durant le premier match des siens et a attrapé quatre relais pour 14 verges et un touché. Considérant que sa formation devrait jouer du football de rattrapage souvent cette saison, Tyler Conklin pourrait connaître des performances intrigantes. Il est cependant très dépendant de sa production de touchés...