Une série cruciale pour les Jays

Les Blue Jays de Toronto entameront une série de cinq parties face aux Rays de Tampa Bay, lundi soir, dans la Ville Reine.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

Les Jays (78-61) ont actuellement en poche un laissez-passer pour les éliminatoires, étant la troisième équipe repêchée («Wild Card»). Toutefois, ils n'ont que 0,5 match de retard sur les Mariners et les Rays, qui sont premiers et deuxièmes.

Ainsi, non seulement ils pourraient tenter de rattraper et surpasser les Rays (78-60), qui sont également deuxièmes au classement de l'Association de l'Est, mais ils pourraient aussi réduire l'écart avec les Yankees (85-56), premiers.

Jose Berrios (10-5) sera au monticule pour les Jays. Il sera opposé à Cooper Criswell (0-0).