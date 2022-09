Le CH a trouvé un commanditaire pour son chandail

La Banque Royale (RBC) sera bien visible dès la saison prochaine sur les chandails rouges du Canadien de Montréal portés habituellement au Centre Bell, car les deux parties ont signé une entente de partenariat de plusieurs années, a-t-on confirmé lundi.

Cette décision a été prise après que la Ligue nationale de hockey eut permis la présence de logos de commanditaires sur les dossards de ses équipes pour fins de publicité.

«On est conscient que ça amènera des réactions. La LNH nous a offert cela et les 32 propriétaires ont voté favorablement. Ça fait partie de la prochaine étape de l’évolution de la LNH et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Je crois qu’un jour, toutes les formations en feront de même», a affirmé le propriétaire Geoff Molson en point de presse.

«Nous sommes très fiers de nous associer à une marque aussi emblématique que RBC, a pour sa part déclaré dans un communiqué France Margaret Bélanger, Présidente, Sports et divertissement, Groupe CH. Il n'y a que très peu d'organisations qui, tout comme la nôtre, possèdent un héritage qui date de plus d'un siècle et qui ont une tradition de faire une différence dans la vie des gens à travers les générations. Nous aurions beaucoup de mal à trouver une association plus appropriée que celle que nous pouvons officiellement dévoiler aujourd'hui.»

Marques prestigieuses

Le Tricolore a rappelé que l’alliance scellée avec la RBC «réunit deux marques reconnues mondialement, riches d'une histoire de plus de 100 ans».

«À RBC, nous croyons que le sport a le pouvoir d'unir les communautés. Et le hockey, qui fait partie de notre riche patrimoine québécois, rassemble une nation entière, a mentionné Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale, RBC-Direction du Québec. Faire équipe avec le Canadien de Montréal dans le cadre de ce partenariat inédit est un honneur et nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de le voir se concrétiser, alors que nous continuons à exercer un impact en faveur de la prospérité du Québec, tout en nous engageant auprès de nos collectivités.»

Comprenant le nom et le bouclier RBC avec son motif de lion emblématique, l'écusson sera présenté sur les chandails rouges officiels de l'équipe, dévoilés au tournoi de golf annuel de l’organisation, lundi. D’une dimension de 3 x 3,5 po, il sera cousu dans la partie supérieure droite du torse. Les partisans pourront le voir dès le prochain camp d’entraînement, pendant lequel le club disputera huit rencontres hors-concours.