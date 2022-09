Une nouvelle recrue chez Aston Martin

Quelques heures après avoir été sacré champion de Formule 2, Felipe Drugovich est devenu le premier membre du programme de développement des jeunes pilotes d’Aston Martin.

Le Brésilien de 22 ans a été couronné dimanche à l’occasion du Grand Prix d’Italie. Malgré un abandon lors de la deuxième course, la 17e place de son plus proche poursuivant, soit le Français Théo Pourchaire, lui a assuré le titre avant le dernier week-end de compétition prévu en novembre dans le cadre du GP d’Abou Dhabi.

Drugovich sera par ailleurs au volant de l’AMR22 durant la première séance d’essais libres lors de cette escale aux Émirats arabes unis. Il remplacera le Québécois Lance Stroll pendant ces 90 minutes d’action.

«C’est une opportunité fantastique pour moi qui s’ajoute à ce qui a été une saison 2022 extrêmement agréable et réussie», a déclaré Drugovich, selon un communiqué d’Aston Martin.

«Gagner en Formule 2 a longtemps été considéré comme la meilleure rampe de lancement possible vers une carrière en Formule 1. Je considère que mon rôle avec Aston Martin me donne tous les outils pour franchir cette prochaine étape cruciale.»

En ce sens, Drugovich a bien raison. Les cinq derniers champions de F2 – Charles Leclerc, George Russell, Nyck de Vries, Mick Schumacher et Oscar Piastri – ont piloté en F1 ou le feront à partir de la saison prochaine.

Drugovich se garde toutefois de prendre quoi que ce soit pour acquis. Il compte bien profiter de cette chance pour apprendre et retenir tout ce qu’il pourra afin de l’aider pour la suite de sa carrière.

«Pour moi, 2023 sera une courbe d'apprentissage: je travaillerai avec l'équipe de F1, mais mon objectif principal est d'apprendre et de me développer en tant que pilote. J'espère que cela me donnera l'opportunité de rouler en Formule 1 à l'avenir.»