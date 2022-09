Nick Suzuki, nouveau capitaine des Canadiens

Nick Suzuki est le nouveau capitaine du Canadien de Montréal.

C’est dans le cadre du tournoi de golf de l’équipe, lundi à Laval, que l’entraîneur-chef du Tricolore, Martin St-Louis, en a fait l’annonce.

Suzuki, qui a passé l’été à Montréal, devient ainsi le 31e – et plus jeune – capitaine de l’histoire du Bleu-Blanc-Rouge. Il sera assisté de Brendan Gallagher et de Joel Edmundson dans sa nouvelle fonction.

«Bonjour, c’est un honneur pour moi d’être le prochain capitaine du Canadien de Montréal», a dit Suzuki en français avant d’amorcer sa ronde de golf, indiquant qu’il comptait bien accélérer son apprentissage de la langue de Molière.

«C’est un grand privilège et un immense honneur pour moi d’être le capitaine de l’équipe. Le club s’en va dans la bonne direction. Le futur s’annonce brillant et je suis enthousiaste d’en faire partie», a-t-il ajouté en anglais.

Annonce Suzuki -

L’Ontarien de 23 ans succède ainsi à Shea Weber dont le contrat a été échangé aux Golden Knights de Vegas en retour d’Evgeni Dadonov, cet été.

Lui-même obtenu des Golden Knights quatre ans plus tôt, Suzuki s’est récemment imposé comme étant le joueur de centre numéro 1 du club. Fréquemment flanqué de Cole Caufield en 2021-2022, il a été le meilleur pointeur du Tricolore avec 21 buts et 61 points en 82 parties.

Prêcher par l’exemple

Suzuki a par ailleurs révélé que St-Louis lui avait parlé d’une telle nomination il y a environ deux mois. Après une période de réflexion, il a estimé être en mesure de prendre la relève et fera tout en son pouvoir pour guider l’équipe dans la bonne direction.

«Ça signifie beaucoup, seulement de voir le respect [à mon égard] de la direction et des coéquipiers. Je sais qu’il s’agit d’un rôle important, mais je pense être prêt pour cela.»

Ne comptez pas sur lui toutefois pour faire de grands discours dans le vestiaire. Il restera fidèle à lui-même.

«Je veux me présenter au boulot chaque jour et prêcher par l’exemple. C’est ce que j’ai toujours fait depuis que j’ai commencé à jouer plus jeune et pour me rendre chez les professionnels. Je souhaite dire les bonnes choses au bon moment et je crois avoir appris d’excellents leaders au fil des années.»

Si plusieurs le considéraient comme un sérieux candidat, Gallagher a donné sa bénédiction à son jeune coéquipier.

«Depuis qu’il est arrivé, il s’est levé dans les moments importants, comme il l’a déjà montré en séries. [...], a-t-il fait valoir. Plusieurs fois dans sa jeune carrière, quand on avait besoin de quelqu’un, il s’est présenté, il a été l’homme de la situation. Il a marqué de gros bruts dans des situations-clés et il continuera de se développer.»

«Ça ne change rien pour moi. Mon boulot est de soutenir Nick. Je ferai tout pour l’aider et il sera notre leader, peu importe ce qui surviendra. Nonobstant la façon, nous serons là pour lui. Il est peut-être jeune, mais il est prêt pour cette opportunité et très à l’aise. Il a le soutien complet de notre vestiaire et nous sommes heureux de le suivre», a ajouté le numéro 11.

Suzuki amorcera par ailleurs en 2022-2023 un nouveau contrat de huit ans qui lui rapportera 7,875 millions $.