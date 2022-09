NBA : des commentaires homophobes d’Anthony Edwards

Le joueur de Timberwolves du Minnesota Anthony Edwards est sous la sellette pour des commentaires homophobes qu’il a tenus ce week-end.

Dans une vidéo publiée dans ses «storys» sur Instagram, l’athlète de 21 ans a filmé un groupe de personnes à l’intérieur d’une voiture et les a décrits en utilisant un langage homophobe. La vidéo a ensuite été supprimée.

«Ce que j’ai dit était immature, blessant et irrespectueux. Je suis incroyablement désolé. Il est inacceptable pour moi ou n’importe qui d’utiliser ce type de langage d’une manière aussi blessante. Il n’y a pas d’excuses pour ça. J’ai été mieux élevé que ça», a écrit Edwards sur son compte Twitter dimanche.

Les Timberwolves ont également réagi aux propos de joueur qu’ils ont sélectionné avec le tout premier choix du repêchage 2020.

«Nous sommes déçus du langage et des actions d'Anthony Edwards sur les réseaux sociaux, a déclaré le président Tim Connelly dans un communiqué publié lundi. Les Timberwolves s'engagent à être une organisation inclusive et accueillante pour tous et s'excusent pour le mal que cela a causé à tant de personnes.»

Selon le réseau ESPN, la NBA enquête présentement sur cette affaire et pourrait punir Edwards.