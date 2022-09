Michael Stone renoue avec les Flames

Le défenseur Michael Stone est de retour avec les Flames, lui qui a paraphé un essai professionnel avec le club de Calgary lundi.

L’arrière de 32 ans a passé les six dernières saisons au sein de l’organisation albertaine, y disputant 180 rencontres. En 11 parties l’an dernier, il a touché la cible deux fois et fourni quatre mentions d’aide pour six points. Le natif de Winnipeg a aussi participé à neuf matchs des séries éliminatoires.

Stone avait été obtenu par les Flames des Coyotes de l’Arizona en février 2017, et ce, en retour de choix de troisième (2017) et cinquième (2018) ronde au repêchage. Le droitier avait disputé les sept premières campagnes de sa carrière professionnelle dans l’organisation des «Yotes».