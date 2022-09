Maintenir la cadence

Le CF Montréal va tenter de reproduire la frénésie de la fin du match de vendredi dernier lorsqu’il recevra le Fire de Chicago au Stade Saputo, mardi soir.

« C’est plutôt cool de jouer un match de milieu de semaine dans ce contexte et on peut, je l’espère, bâtir sur cette énergie », a reconnu le défenseur Alistair Johnston en mentionnant qu’il y avait de la fatigue, mais que l’équipe avait joué une journée plus tôt que Chicago.

Pour le Bleu-blanc-noir, l’occasion est surtout celle de consolider son emprise sur le deuxième rang de l’Association Est.

Les Montréalais ont 53 points et les Red Bulls de New York suivent à 50 points.

Le CF Montréal détient un match en main, celui de mardi soir.

Une victoire lui permettrait d’avoir six points d’avance sur les Taureaux avec trois parties à jouer pour chacune des deux formations.

C’est la seconde fois que les deux équipes se rencontrent en moins de trois semaines. Le 27 août, les Montréalais l’avaient emporté 2 à 0 au Soldier Field tout en jouant la seconde demie en déficit d’un homme.

Se battre

« Ils veulent sans doute se venger pour la victoire que nous avons remportée au Soldier Field, c’est assez frais dans leur mémoire », a souligné Johnston.

Qui plus est, Chicago est 12e dans l’Est avec 35 points, six de moins que le Crew de Columbus, qui détient la septième et dernière place qualificative en séries. Columbus joue à Miami mardi soir et détient un match en main. Le Fire joue essentiellement sa saison mardi soir.

« Ils jouent pour une place en séries alors ils vont tout donner et essayer de tout faire pour remporter ce match. Comme vous avez pu le voir, l’intensité a augmenté depuis quelques matchs. Pour nous, c’est la préparation aux séries », a fait remarquer l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

« Chaque point compte, alors ce sont des équipes qui sont dangereuses parce qu’elles se battent pour leur survie », a souligné Johnston en parlant des formations qui luttent pour une place en éliminatoires.

Au Statde olympique ?

Maintenant que la qualification est assurée pour le tournoi automnal, la prochaine étape est de s’assurer d’avoir un maximum de matchs de séries au Stade Saputo.

« Nous voulons aligner les bonnes performances et les matchs en séries à la maison viendront avec », a soutenu Johnston.

Il a récemment été question de disputer les parties éliminatoires au Stade olympique, mais Johnston a été sur la volonté des joueurs.

« Du côté des joueurs, tout le monde préférerait jouer au Stade Saputo, la surface convient mieux à notre style de jeu. De plus, c’est un stade très intime, on sent les partisans par-dessus nous comme c’était le cas vendredi soir. »

Par ailleurs, le milieu de terrain du CF Montréal, Victor Wanyama, fait partie du onze par excellence de la dernière semaine dans la MLS.

Être constant à la maison

Le CF Montréal est très difficile à battre à l’étranger, mais à domicile, c’est parfois plus compliqué et l’équipe veut établir une tendance au Stade Saputo d’ici la fin de la saison.

« À la maison, on veut transformer les matchs nuls en victoires et surtout garder les partisans impliqués même si vendredi, on a mis un peu de temps à le faire », a indiqué Alistair Johnston.

On peut le comprendre puisque l’équipe présente une fiche de 4-3-3 à ses dix derniers matchs à la maison, ce qui est la seule réelle ombre au tableau.

Changements

Avec un autre match d’ici la fin de la semaine, l’équipe commencera certainement à avoir les jambes lourdes et avec la qualification pour les séries dans la poche, Wilfried Nancy pourrait vouloir faire plus de rotation.

« Les joueurs que je choisirai n’ont rien à voir avec la qualification en séries et tout à voir avec le nombre de matchs qu’on enchaîne, a indiqué Nancy. Nous avions déjà une idée en tête concernant la rencontre face au Fire et je vais m’y tenir.

« L’objectif est de trouver un bon équilibre avec mes joueurs. Certains d’entre eux ont joué beaucoup de minutes, mais je dois utiliser tout le monde. Ce sera comme ça lors des quatre derniers matchs et, par le fait même, nous voulons tenter de rester en deuxième position parce que c’est un objectif pour nous. »